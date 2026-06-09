Макаревич* после обстрела дома в Израиле решил уехать в Польшу

Чернин уточнил, что сейчас Макаревич выезжает с «Машиной времени» на гастроли, а 12 числа коллектив выступит в Варшаве на фестивале Outloud. Затем в расписании стоят концерты в Кишинёве, Белграде и Тель-Авиве.