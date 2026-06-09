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В Новосибирске ожидают повторение топливного кризиса

На некоторых АЗС уже отмечается рост цен и перебои с бензином.

Источник: НДН.ИНФО

Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких предупредил о возможности повторения топливного кризиса в Новосибирской области летом 2026 года.

По его словам, в регионе уже заметны последствия дефицита топлива: на некоторых автозаправочных станциях цены на бензин и дизель выросли на 4−8 рублей за последнюю неделю.

Лацких обратил внимание на нестабильность на биржевом рынке и неоднократное повышение отпускных цен производителями в последние месяцы. Кроме того, он отметил, что приобрести топливо на бирже становится всё сложнее.

Эксперт считает, что летом ситуация может ухудшиться, как это было осенью 2025 года, когда в области наблюдались перебои с поставками некоторых видов топлива и временное отсутствие бензина на отдельных АЗС.

Он также упомянул о введении ограничений на продажу топлива в некоторых российских городах, где на заправках устанавливают лимиты на отпуск бензина и дизеля.

Татьяна Картавых