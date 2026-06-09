В Новосибирске ожидают повторение топливного кризиса

Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких предупредил о возможности повторения топливного кризиса в Новосибирской области летом 2026 года.
По его словам, в регионе уже заметны последствия дефицита топлива: на некоторых автозаправочных станциях цены на бензин и дизель выросли на 4−8 рублей за последнюю неделю.
Лацких обратил внимание на нестабильность на биржевом рынке и неоднократное повышение отпускных цен производителями в последние месяцы. Кроме того, он отметил, что приобрести топливо на бирже становится всё сложнее.
Эксперт считает, что летом ситуация может ухудшиться, как это было осенью 2025 года, когда в области наблюдались перебои с поставками некоторых видов топлива и временное отсутствие бензина на отдельных АЗС.
Он также упомянул о введении ограничений на продажу топлива в некоторых российских городах, где на заправках устанавливают лимиты на отпуск бензина и дизеля.
Ранее мы рассказывали, что две улицы Новосибирска сузят из-за ремонта теплотрасс.
Татьяна Картавых