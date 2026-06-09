В Омске сотрудники могут законно не работать при жаре от 28 градусов

Сотрудники в России могут отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает допустимые нормы. Об этом РИА Новости рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.
По словам эксперта, для офисных сотрудников, которые большую часть дня проводят сидя, максимальная допустимая температура летом составляет 28 градусов. Если в помещении становится жарче, это может навредить здоровью и стать основанием для приостановки работы.
Однако просто покидать рабочее место нельзя. Леонова пояснила, что сотруднику необходимо письменно уведомить руководителя. В заявлении нужно указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.
Эксперт подчеркнула, что самовольный уход без оформления простоя работодатель может расценить как прогул.