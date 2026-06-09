В Омске сотрудники могут законно не работать при жаре от 28 градусов

Однако просто покидать рабочее место нельзя. Леонова пояснила, что сотруднику необходимо письменно уведомить руководителя. В заявлении нужно указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.