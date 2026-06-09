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Эксперт Медведникова рассказала, кто может получать до 700 тыс. рублей в месяц

По словам младшего научного сотрудника центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии, такие зарплаты могут быть у пилотов регулярных пассажирских рейсов.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Зарплаты пилотов регулярных пассажирских рейсов составляет около 600−700 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила ТАСС кандидат географических наук, младший научный сотрудник центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.

«Например, 600−700 тыс. рублей в месяц получают пилоты регулярных пассажирских рейсов в ключевых авиакомпаниях, или космонавты-испытатели», — сказала Медведникова.

Она пояснила, что большие зарплаты обеспечиваются, в том числе и на особых должностях в тех сферах, в которых от сотрудника требуется не только высокая квалификация и уникальные навыки, но и высок уровень личной ответственности и риск.

Ранее сообщалось, что свыше полумиллиона рублей в месяц можно получать в России на некоторых позициях, в том числе ведущего аналитика в IT-компании, креативного директора и управляющего на промышленном производстве.