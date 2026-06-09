Житель Хабаровского края оштрафован за вырубку деревьев без разрешения

Ответчик, получивший землю для жилищного строительства, спилил 25 деревьев разных пород и 17 кустарников без соответствующих разрешений. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение, указав, что рубка не была согласована и не предусмотрена договором.