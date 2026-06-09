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Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ

Музаев: увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ невозможно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сроков проведения экзаменационной кампании, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начался 1 июня.

«Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет еще дополнительные какие-то экзамены для пересдач сделать. Мы можем обсуждать и вносить дополнительный день в сентябре, но тогда это теряет абсолютно смысл», — сказал Музаев.

По словам собеседника агентства, между экзаменами должны соблюдаться установленные нормами перерывы, в связи с чем экзаменационная кампания в этом году завершается только 9 июля, тогда как приемная кампания в вузы начинается уже 20 июля.

Так называемые «Президентские дни» для пересдачи экзамена пройдут 8 и 9 июля, сообщил Музаев. В эти дни выпускники могут пересдать один предмет по своему выбору и использовать итог при поступлении в высшее учебное заведение в том же году, объяснил глава Рособрнадзора.