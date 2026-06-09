РБК: МВД предложило сократить число самокатов в Москве

В письме приведена статистика по количеству аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты. Так, с января по май 2026 года оно увеличилось до 306 — в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. Всего в результате таких аварий погиб один человек, 320 пострадали.