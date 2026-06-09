Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РБК: МВД предложило сократить число самокатов в Москве

Главное управление МВД по Москве попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассмотреть возможность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова.

Главное управление МВД по Москве попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассмотреть возможность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова.

В письме приведена статистика по количеству аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты. Так, с января по май 2026 года оно увеличилось до 306 — в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. Всего в результате таких аварий погиб один человек, 320 пострадали.

Как указал Александр Быков, ЦОДД имеет право сокращать число самокатов или электровелосипедов кикшерингового сервиса на 1 тыс. в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний. Чтобы снять ограничение, оператор кикшеринга должен устранить нарушения и направить письмо с соответствующим запросом. Помимо снижения квот господин Быков предложил рассмотреть меры воздействия на кикшеринговые сервисы в части аренды СИМ несовершеннолетним.