Летучие мыши массово залетают в дома на Дивногорском в Новосибирске

Важно знать, что летучие мыши не представляют опасности для человека. Единственный риск — укус, если попытаться схватить животное голыми руками. Специалисты советуют не трогать их без защиты. Чтобы безопасно переместить зверька, можно использовать плотную перчатку или полотенце. Потом нужно поместить летучую мышь в коробку с отверстиями для воздуха и вечером или ночью выпустить ее в ближайшей зеленой зоне.