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Летучие мыши массово залетают в дома на Дивногорском в Новосибирске

Жители микрорайона жалуются на появление животных в подъездах и квартирах.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском микрорайоне Дивногорский жители столкнулись с необычным явлением. В жилые дома массово стали залетать летучие мыши. Об этом рассказали в сообществе «Ленинский район | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Зверьки залетают в подъезды, днем устраивают отдых на балконах, а иногда попадают прямо в квартиры к людям. Такая ситуация вызвала беспокойство у горожан.

Важно знать, что летучие мыши не представляют опасности для человека. Единственный риск — укус, если попытаться схватить животное голыми руками. Специалисты советуют не трогать их без защиты. Чтобы безопасно переместить зверька, можно использовать плотную перчатку или полотенце. Потом нужно поместить летучую мышь в коробку с отверстиями для воздуха и вечером или ночью выпустить ее в ближайшей зеленой зоне.