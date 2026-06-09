Летучие мыши массово залетают в дома на Дивногорском в Новосибирске

В новосибирском микрорайоне Дивногорский жители столкнулись с необычным явлением. В жилые дома массово стали залетать летучие мыши. Об этом рассказали в сообществе «Ленинский район | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Зверьки залетают в подъезды, днем устраивают отдых на балконах, а иногда попадают прямо в квартиры к людям. Такая ситуация вызвала беспокойство у горожан.
Важно знать, что летучие мыши не представляют опасности для человека. Единственный риск — укус, если попытаться схватить животное голыми руками. Специалисты советуют не трогать их без защиты. Чтобы безопасно переместить зверька, можно использовать плотную перчатку или полотенце. Потом нужно поместить летучую мышь в коробку с отверстиями для воздуха и вечером или ночью выпустить ее в ближайшей зеленой зоне.