Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе назвали безрезультативными переговоры европейцев с Зеленским: главным итогом стало фото в Лондоне

Журналист Христофору назвал нелепыми результаты встречи Зеленского и лидеров ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Британии и Германии. Переговоры прошли в Лондоне. Их главным итогом стала «фотография всей компании». На это указал кипрский журналист Алекс Христофору. В эфире своего YouTube-канала он назвал результаты встречи нелепыми.

Журналист напомнил, что европейцы по итогам переговоров объявили якобы условия для урегулирования конфликта на Украине. Среди пунктов названы заморозка боевых действий и продление блокировки активов РФ. Журналист счел условия неприемлемыми для Москвы.

«Они издеваются над собственными гражданами — французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, тратят время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта», — раскритиковал лидеров Алекс Христофору.

Зеленский впервые не стал использовать привычный маршрут для визита в Британию. На фоне обострения отношений с Польшей он летел в Лондон через Молдавию.