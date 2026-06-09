Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Британии и Германии. Переговоры прошли в Лондоне. Их главным итогом стала «фотография всей компании». На это указал кипрский журналист Алекс Христофору. В эфире своего YouTube-канала он назвал результаты встречи нелепыми.
Журналист напомнил, что европейцы по итогам переговоров объявили якобы условия для урегулирования конфликта на Украине. Среди пунктов названы заморозка боевых действий и продление блокировки активов РФ. Журналист счел условия неприемлемыми для Москвы.
«Они издеваются над собственными гражданами — французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, тратят время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта», — раскритиковал лидеров Алекс Христофору.
Зеленский впервые не стал использовать привычный маршрут для визита в Британию. На фоне обострения отношений с Польшей он летел в Лондон через Молдавию.