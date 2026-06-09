Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Британии и Германии. Переговоры прошли в Лондоне. Их главным итогом стала «фотография всей компании». На это указал кипрский журналист Алекс Христофору. В эфире своего YouTube-канала он назвал результаты встречи нелепыми.