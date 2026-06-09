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Росреестр Иркутской области предупредил о главных рисках при покупке земли

Перед сделкой обязательно проверьте собственника через выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Росреестре по Иркутской области рассказали, на что обратить внимание перед покупкой земельного участка, чтобы потом не пришлось судиться и терять деньги. Перед сделкой обязательно проверьте собственника через выписку из Единого государственного реестра недвижимости и убедитесь, что участок отмежеван, а на него не наложены аресты и запреты. Если границы не установлены, продать или подарить такой участок по закону нельзя, и зарегистрировать дом на нем тоже не получится.

— Причинами приостановления регистрации могут стать арест или запрет, а также отсутствие отказов от права преимущественной покупки на участки сельхозназначения. На такие факторы приходится больше половины всех приостановлений, — пояснила начальник Усть-Ордынского отдела Управления Росреестра по Иркутской области Светлана Батомункуева.

При покупке сельхозземли дополнительно проверяют, уведомил ли продавец правительство региона или муниципалитет о продаже.