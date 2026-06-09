Росреестр Иркутской области предупредил о главных рисках при покупке земли

В Росреестре по Иркутской области рассказали, на что обратить внимание перед покупкой земельного участка, чтобы потом не пришлось судиться и терять деньги. Перед сделкой обязательно проверьте собственника через выписку из Единого государственного реестра недвижимости и убедитесь, что участок отмежеван, а на него не наложены аресты и запреты. Если границы не установлены, продать или подарить такой участок по закону нельзя, и зарегистрировать дом на нем тоже не получится.