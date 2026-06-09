Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грибной сезон в средней полосе России начался раньше, рассказала биолог

Биолог Воденеева: грибной сезон начался раньше обычного из-за снежной зимы.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Грибной сезон стартовал в лесах средней полосы РФ раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта, рассказала РИА Новости заведующий кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Екатерина Воденеева.

«Появление первых грибов — белых, подберезовиков, лисичек — в конце мая-начале июня нельзя считать аномалией», — сказала собеседница агентства.

Известно, что в средней полосе Российской Федерации белые грибы (боровики) можно собирать с конца мая до поздней осени, а иногда и до первого снега, уточнила Воденеева.

«Однако не поспоришь, что в 2026 году сроки начала плодоношения грибов действительно наступили раньше привычных для грибников», — сообщила эксперт.

По словам Воденеевой, сроки плодоношения грибов сильно зависят от погоды: температуры и количества осадков. Основной причиной раннего старта грибного сезона в этом году можно считать сочетание двух ключевых факторов, добавила биолог.

«Это обильная снежная зима, которая обеспечила почву значительным запасом влаги, а также теплые температуры марта, а позже и середины мая, которые способствовали активному развитию грибницы и формированию из нее плодовых тел», — объяснила Воденеева.