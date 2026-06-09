Грибной сезон в средней полосе России начался раньше, рассказала биолог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Грибной сезон стартовал в лесах средней полосы РФ раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта, рассказала РИА Новости заведующий кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Екатерина Воденеева.
«Появление первых грибов — белых, подберезовиков, лисичек — в конце мая-начале июня нельзя считать аномалией», — сказала собеседница агентства.
Известно, что в средней полосе Российской Федерации белые грибы (боровики) можно собирать с конца мая до поздней осени, а иногда и до первого снега, уточнила Воденеева.
«Однако не поспоришь, что в 2026 году сроки начала плодоношения грибов действительно наступили раньше привычных для грибников», — сообщила эксперт.
По словам Воденеевой, сроки плодоношения грибов сильно зависят от погоды: температуры и количества осадков. Основной причиной раннего старта грибного сезона в этом году можно считать сочетание двух ключевых факторов, добавила биолог.
«Это обильная снежная зима, которая обеспечила почву значительным запасом влаги, а также теплые температуры марта, а позже и середины мая, которые способствовали активному развитию грибницы и формированию из нее плодовых тел», — объяснила Воденеева.