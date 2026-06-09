Приморские выпускники сдали ЕГЭ по математике

На единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой и профильной математике зарегистрированы более 8,5 тысячи школьников.
Как сообщает пресс-служба министерства образования Приморья, базовую математику сдавали 4343 ребят, а профильную — 4093.
«На экзамен по математике зарегистрированы 8560 человек, включая выпускников этого года и прошлых лет. Вопросы на экзамене будут проверять знания по алгебре, геометрии, тригонометрии, началу математического анализа, а также теории вероятностей. На выполнение работ отведено 3 часа и 3 часа 55 минут соответственно», — уточнила заместитель министра образования Эльвира Шамонова.
Школьники будут проходить выпускные испытания в 70 пунктах проведения ЕГЭ. За проведением государственной итоговой аттестации (ГИА-11) будут следить 293 общественных наблюдателя, 194 члена государственной экзаменационной комиссии, 2 166 организаторов и 197 технических специалистов.
Также ребята могут пересдать один из предметов по выбору в единые дни пересдачи:
8 июля — иностранные языки (письменная часть), физика, информатика, химия, обществознание и русский язык;
9 июля — иностранные языки (устная часть), биология, история, литература, география и математика обоих уровней.
Результаты ЕГЭ по математике будут известны не позднее 24 июня. Следующие экзамены, которые ждут приморских выпускников, — обществознание и физика. Они пройдут в четверг, 11 июня.