Приморские выпускники сдали ЕГЭ по математике

«На экзамен по математике зарегистрированы 8560 человек, включая выпускников этого года и прошлых лет. Вопросы на экзамене будут проверять знания по алгебре, геометрии, тригонометрии, началу математического анализа, а также теории вероятностей. На выполнение работ отведено 3 часа и 3 часа 55 минут соответственно», — уточнила заместитель министра образования Эльвира Шамонова.