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Осиротевших из-за браконьеров медвежат доставили из Владивостока на Урал

Форест и Гималай будут проходить реабилитацию в центре защиты животных в Свердловской области.

Источник: PrimaMedia.ru

Двух пятимесячных медвежат, оставшихся без родителей после действий браконьеров, перевезли из Владивостока в Екатеринбург для дальнейшего восстановления. Теперь за состоянием животных будут следить специалисты Центра защиты животных «Альфа» в Сысертском районе Свердловской области, сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Накануне в Уральской столице приземлился рейс U6−572 из Владивостока, который привез необычных пассажиров — двух пятимесячных медвежат, оставшихся без родителей из-за действий браконьеров», — говорится в сообщении.

Медвежата Форест и Гималай появились на свет в январе 2026 года. После того как браконьеры убили их родителей, детенышей обнаружили специалисты Центра защиты животных АНО «Тигр». Благодаря своевременной помощи животных удалось спасти.

До отправки на Урал медвежата находились под опекой сотрудников Центра, где получали необходимый уход и питание. Следующий этап их восстановления пройдет в Центре защиты животных «Альфа» в селе Новоипатово Сысертского района.

Там опытные зоологи и ветеринары будут контролировать состояние здоровья животных, заниматься их кормлением и подготовкой к самостоятельной жизни.

Напомним, что перед вылетом из аэропорта Владивостока специалисты Россельхознадзора провели полный ветеринарный контроль.

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