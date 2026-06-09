В аэропорту Новосибирска собака сорвала посадку двух самолетов

Работа международного аэропорта Новосибирска была временно нарушена из-за неожиданного «гостя». На взлетно-посадочную полосу выбежала собака, что привело к сбоям в работе. Как сообщает SHOT, персонал воздушной гавани долго не мог поймать животное, носившееся прямо по взлетно-посадочной полосе. В результате два самолета — из Новокузнецка и Екатеринбурга — не смогли приземлиться с первого раза. Пилотам пришлось уводить лайнеры на второй круг. В итоге собаку все же удалось увести с полосы. После этого оба борта благополучно совершили посадку.