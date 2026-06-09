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Прямые авиарейсы из Хабаровска в Шанхай запустила «Аврора»

Впервые в летней навигации из Хабаровского аэропорта будут выполняться прямые регулярные авиарейсы в один из крупнейших городов Китая — Шанхай. Летать на этом направлении будет авиакомпания «Аврора» два раза в неделю — по вторникам и субботам. В обоих случаях вылет из Хабаровска назначен на 23:15. Для полетов будет использоваться самолет Airbus A319, вмещающий 128 пассажиров.

Впервые в летней навигации из Хабаровского аэропорта будут выполняться прямые регулярные авиарейсы в один из крупнейших городов Китая — Шанхай. Летать на этом направлении будет авиакомпания «Аврора» два раза в неделю — по вторникам и субботам. В обоих случаях вылет из Хабаровска назначен на 23:15. Для полетов будет использоваться самолет Airbus A319, вмещающий 128 пассажиров. Время в пути от аэропорта Хабаровска до Шанхая составит почти 4 часа.