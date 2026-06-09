Новосибирцев предупредили об активизации мошенников на фоне отпусков

В пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области предупредили, что с началом лета мошенники активизируются на фоне отпусков, всё чаще используя туристические схемы.
Как сообщает «Радио 1», в этом году злоумышленники активно применяют дипфейк-звонки и видео от имени сотрудников турфирм, чтобы выманить предоплату за несуществующие туры.
В мессенджерах появились чат-боты, имитирующие службы поддержки известных сервисов бронирования. Также аферисты рассылают персонализированные фишинговые письма с данными из утечек, чтобы усыпить бдительность жертв.