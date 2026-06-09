Врач Ровенская назвала алкоголь, газировку и фастфуд самыми вредными продуктами

По словам врача, опасность данных продуктов связана с тем, что они содержат много калорий, сахара, соли и жиров при низкой питательной ценности. Именно их избыток в рационе способствует набору лишнего веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и плохо влияет на состояние кожи, отметила Ровенская.