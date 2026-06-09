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Врач Ровенская назвала алкоголь, газировку и фастфуд самыми вредными продуктами

Сладкая газировка, ультрапереработанные снеки и фастфуд вредны для организма при их регулярном употреблении. Об этом сообщила нутрициолог Светлана Ровенская.

Сладкая газировка, ультрапереработанные снеки и фастфуд вредны для организма при их регулярном употреблении. Об этом сообщила нутрициолог Светлана Ровенская.

— Если говорить о неблагоприятных для здоровья продуктах, то в первую очередь я бы выделила сладкие газировки, алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, ультрапереработанные снеки и фастфуд, — цитирует ее РИА Новости.

По словам врача, опасность данных продуктов связана с тем, что они содержат много калорий, сахара, соли и жиров при низкой питательной ценности. Именно их избыток в рационе способствует набору лишнего веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и плохо влияет на состояние кожи, отметила Ровенская.

Старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медуниверситета Константин Логинов сообщил, что еда, которая содержит простые углеводы, оказывает наиболее негативное воздействие на состояние зубов в течение дня.

Бутерброды, булочки, мороженое, пирожные и кофе попали в список еды, оказывающей самое негативное влияние на состояние зубов.