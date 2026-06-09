На берегу бухты Ахлёстышева острова Русский прошла экологическая акция

Инициатором мероприятия стал водолазный центр «ДайвПрим» при поддержке муниципального учреждения «Лазо».
Уборка шла сразу по двум направлениям — под водой и на суше. Инициативные горожане из компании «Сап Жара» собирали мусор в прибрежной полосе, а дайверы взяли на себя морскую работу.
Из воды достали покрышки, мелкий мусор и несколько опасных металлических штырей, которые представляли потенциальную опасность для купающихся. Дайверы отметили, что дно в бухте практически чистое.
Кроме того, от водорослей очистили расположенный на пляже пирс. Специалисты МБУ «Лазо» пояснили, что с пирса волнами сорвало деревянный настил и в течение месяца его планируют восстановить.
Всего во время субботника собрали несколько мешков мусора. В основном это бытовые отходы, оставленные отдыхающими.
На экологическую акцию горожане приезжали целыми семьями, отмечает пресс-служба мэрии. Для детей специально организовали игровую палатку, а для водолазов — зону переодевания и питание. Участников угостили горячим чаем и сэндвичами.