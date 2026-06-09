Полицейские гнались за угонщиком, которым оказался 14-летний сын владельца машины в Уральске

О пропаже своего автомобиля мужчина заявил утром в минувшее воскресенье.
Стражи порядка обнаружили авто на одном из перекрестков — завязалась погоня. Человек за рулем не хотел сдаваться, однако вскоре врезался в столб и остановился.
Выяснилось, что за рулем сидел 14-летний подросток, который является сыном владельца авто.
Отец впоследствии от претензий отказался, однако теперь наказать могут его самого.
«По данному факту рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности за допущенные нарушения, связанные с управлением транспортным средством лицом, не имеющим права управления. А также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества», — заявила старший инспектор отдела информационной политики ДП ЗКО Алима Гарифуллина.