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Полицейские гнались за угонщиком, которым оказался 14-летний сын владельца машины в Уральске

История с угоном авто получила неожиданную развязку — в ходе погони за угонщиком выяснилось, что им оказался несовершеннолетний сын владельца машины, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

О пропаже своего автомобиля мужчина заявил утром в минувшее воскресенье.

Стражи порядка обнаружили авто на одном из перекрестков — завязалась погоня. Человек за рулем не хотел сдаваться, однако вскоре врезался в столб и остановился.

Выяснилось, что за рулем сидел 14-летний подросток, который является сыном владельца авто.

Отец впоследствии от претензий отказался, однако теперь наказать могут его самого.

«По данному факту рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности за допущенные нарушения, связанные с управлением транспортным средством лицом, не имеющим права управления. А также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества», — заявила старший инспектор отдела информационной политики ДП ЗКО Алима Гарифуллина.