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Белый дом заверил, что добьется сделки с Ираном: США не станут считаться с позицией Израиля

Вэнс: США будут добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство намерено добиться мирного соглашения с Ираном. США будут работать над сделкой вне зависимости от позиции Израиля. Так заявил вице-глава государства Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Он пояснил, что Вашингтону необходимо договориться с Тегераном по вопросу ядерной программы. Вице-президент США добавил, что в случае заключения сделки Белый дом запросит обязательную проверку ее исполнения.

«Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравиться или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США», — заключил Джей Ди Вэнс.

Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона изъять запасы высокообогащенного урана Ирана при любом исходе переговоров. По словам президента США, Белый дом готов, в том числе, к военному сценарию.

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