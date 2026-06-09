Суд обязал снести трехэтажное торговое здание на Тобольской во Владивостоке

Более того, геологические карты 1998 года подтвердили, что в то время участок пустовал. В ходе проверок выяснилось, что сооружение возвели только после апреля 2014 года без разрешительных документов прямо на муниципальной земле. Сейчас строение представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.