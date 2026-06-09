Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал снести трехэтажное торговое здание на Тобольской во Владивостоке

Индивидуальный предприниматель пытался спасти постройку с помощью несуществующего договора.

Источник: Комсомольская правда

В Арбитражном суде Приморского края вынесли решение о сносе трехэтажного нежилого здания на улице Тобольской. Торговый объект признали самовольной постройкой по иску администрации города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Индивидуальный предприниматель пытался доказать, что купил недвижимость в 2021 году у женщины, чей муж якобы владел постройкой еще с августа 1994 года. Однако в нотариальном архиве записей о такой сделке просто не оказалось.

Более того, геологические карты 1998 года подтвердили, что в то время участок пустовал. В ходе проверок выяснилось, что сооружение возвели только после апреля 2014 года без разрешительных документов прямо на муниципальной земле. Сейчас строение представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

«В рамках рассмотрения дела судом первой инстанции получена информация из нотариального архива Приморской краевой нотариальной палаты, согласно которой сведения о заключении договора купли-продажи от 9.08.1994 отсутствуют», — рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

В итоге инстанция полностью поддержала требования администрации города и отказала предпринимателю в его встречном иске о признании прав на территорию. Теперь незаконную постройку должны снести, а детали разбирательства уже доступны для ознакомления в интернете.