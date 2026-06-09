Крупные спортивные события ожидаются в Красноярском крае в 2027 году

Красноярск станет площадкой для проведения значимых спортивных мероприятий в 2027 году. Это стало возможным благодаря соглашениям, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме.
В частности, губернатор края Михаил Котюков подписал договор со студенческим спортивным союзом, что позволит городу принять «Универлигу», а также всероссийскую полевую олимпиаду юных геологов.
Кроме того, на ПМЭФ стартовала регистрация на форум «Россия — спортивная держава», он пройдет в Красноярске в октябре. Это событие соберет ведущих спортсменов, федерации и экспертов для обсуждения путей развития спорта.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил: Красноярск как достойный кандидат получил право на проведение этого мероприятия. Поскольку имеет богатый опыт организации крупных международных событий.