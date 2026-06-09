Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупные спортивные события ожидаются в Красноярском крае в 2027 году

Столица края примет фестиваль студенческого спорта «Универлига».

Источник: Комсомольская правда

Красноярск станет площадкой для проведения значимых спортивных мероприятий в 2027 году. Это стало возможным благодаря соглашениям, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, губернатор края Михаил Котюков подписал договор со студенческим спортивным союзом, что позволит городу принять «Универлигу», а также всероссийскую полевую олимпиаду юных геологов.

Кроме того, на ПМЭФ стартовала регистрация на форум «Россия — спортивная держава», он пройдет в Красноярске в октябре. Это событие соберет ведущих спортсменов, федерации и экспертов для обсуждения путей развития спорта.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил: Красноярск как достойный кандидат получил право на проведение этого мероприятия. Поскольку имеет богатый опыт организации крупных международных событий.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше