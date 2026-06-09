В РФ хотят маркировать контент, созданный без участия ИИ как особо ценный и важный

В России могут ввести маркировку контента, при создании которого не применялся искусственный интеллект. С инициативой выступила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. Эксперт внесла такое предложение в противовес высказыванием за маркировку ИИ-контента.
«Мне кажется, разумнее было бы, наоборот, маркировать материалы, созданные человеком. Мы же покупаем продукт с надписью “ручная работа”, это отмечено», — цитирует эксперта РИА Новости.
Аблец считает, что контент, созданный человеком, нужно выделять как нечто особо ценное и важное.
Ранее депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник предложил ввести обязательную маркировку изображений, видео и аудио, созданных или измененных нейросетями для того, чтобы снизить распространение в сети фейковой информации.
Кроме того, депутат Чернышов предложил маркировать медицинские рекомендации от нейросетей.