На улицах Черняховского и Невельского во Владивостоке появятся новые светофоры

На перекрестке Черняховского — Ладыгина предусмотрено обновление светофорного оборудования. Также планируется перенести пешеходный переход на улице Адмирала Кузнецова, включив его в состав регулируемого пересечения дорог — это позволит повысить уровень безопасности на участке.