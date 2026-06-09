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На улицах Черняховского и Невельского во Владивостоке появятся новые светофоры

После завершения комплексного дорожного ремонта на улицах Невельского и Черняховского появятся новые светофоры.

Источник: НИА Владивосток

Их установят для обеспечения безопасности дорожного движения сразу на нескольких участках. Об этом рассказали в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

На перекрестке Черняховского — Ладыгина предусмотрено обновление светофорного оборудования. Также планируется перенести пешеходный переход на улице Адмирала Кузнецова, включив его в состав регулируемого пересечения дорог — это позволит повысить уровень безопасности на участке.

«Пересечение улиц Невельского и Спиридонова является местом концентрации ДТП, поэтому здесь запланирована установка новых светофоров. В районе улицы Невельского появится дополнительная полоса для поворота направо», — подчеркнул Алексей Чертов, ведущий специалист по контролю в сфере организации дорожного движения ЦОДД.