На улицах Черняховского и Невельского во Владивостоке появятся новые светофоры

Их установят для обеспечения безопасности дорожного движения сразу на нескольких участках. Об этом рассказали в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
На перекрестке Черняховского — Ладыгина предусмотрено обновление светофорного оборудования. Также планируется перенести пешеходный переход на улице Адмирала Кузнецова, включив его в состав регулируемого пересечения дорог — это позволит повысить уровень безопасности на участке.
«Пересечение улиц Невельского и Спиридонова является местом концентрации ДТП, поэтому здесь запланирована установка новых светофоров. В районе улицы Невельского появится дополнительная полоса для поворота направо», — подчеркнул Алексей Чертов, ведущий специалист по контролю в сфере организации дорожного движения ЦОДД.