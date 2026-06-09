Хабаровские власти передали на фронт мотоциклы, дроны и детекторы БПЛА

Власти Хабаровского края передали для нужд СВО новую партию техники и спецоборудования. Имущество предназначено для подразделений Росгвардии, дислоцированных в регионе, сообщили в региональном правительстве.
В состав партии вошли беспилотники, запасные аккумуляторы, пульты управления с экранами, наземные станции управления дронами, детекторы БПЛА «Булат» и кроссовые мотоциклы. Техника нужна для выполнения служебно-боевых задач как на территории края, так и в зоне специальной военной операции.
«Каждый переданный дрон или средство защиты — это шанс для солдата выполнить задачу и вернуться домой живым», — отметил вице-губернатор Артем Мельников.
Беспилотники помогут вести разведку, патрулировать местность, доставлять небольшие грузы и снижать риски для бойцов. Детекторы дронов нужны для защиты позиций: они позволяют обнаруживать чужие беспилотники на расстоянии до полутора километров.
Ранее для нужд Восточного военного округа уже передавали автомобили УАЗ Пикап. Краевое правительство также направляло пограничникам квадрокоптеры и квадроциклы для контроля участков границы и повышения мобильности личного состава.
Власти края подчёркивают, что заявки от воинских подразделений рассматривают в оперативном порядке. В апреле губернатор Дмитрий Демешин передавал бойцам группировки войск «Восток» и добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск» беспилотники, мотоциклы, автомобили, квадроциклы, болотоходы, запчасти, оборудование связи, медикаменты и письма от жителей региона.