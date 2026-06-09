Житель Новосибирска выиграл почти 18 миллионов и пока об этом не знает

Лотерея «Карта удачи» — это игра, где участники выбирают 12 чисел от 1 до 24. Выигрыш можно получить, если все числа совпадут или ни одно из них не совпадет. Минимальный гарантированный выигрыш в этой лотерее — 10 миллионов рублей.