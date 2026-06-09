Житель Новосибирска выиграл почти 18 миллионов и пока об этом не знает

В Новосибирске разыграли крупный выигрыш в лотерею. 6 июня кто-то выиграл 17 993 625 рублей в государственной лотерее «Карта удачи».
Победитель пока не забрал свой выигрыш и, возможно, даже не знает, что выиграл. Билет стоил 200 рублей, его купили на официальном сайте лотереи. Чтобы выиграть, нужно угадать все 12 чисел в билете.
Лотерея «Карта удачи» — это игра, где участники выбирают 12 чисел от 1 до 24. Выигрыш можно получить, если все числа совпадут или ни одно из них не совпадет. Минимальный гарантированный выигрыш в этой лотерее — 10 миллионов рублей.
Пока неизвестно, кто этот победитель, но ему или ей нужно будет уплатить налоги с выигрыша. Чтобы получить деньги, нужно сначала проверить свой билет.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске ожидают повторение топливного кризиса.
Татьяна Картавых