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Более 150 дошкольников Владивостока объединила городская спартакиада программы «Маугли»

В приморской столице состоялась третья городская спартакиада среди воспитанников детских садов, занимающихся по физкультурно-оздоровительной программе «Маугли».

Источник: НИА Владивосток

Участниками большого спортивного праздника стали 156 юных спортсменов — победители и призеры отборочных соревнований, которые в течение года проходили в дошкольных учреждениях города.

С открытием спартакиады участников, их родителей и педагогов поздравил глава Владивостока Константин Шестаков: «Здорово видеть сегодня столько активных, энергичных и увлеченных спортом ребят. Программа “Маугли” уже несколько лет помогает детям развивать силу, ловкость, выносливость и уверенность в себе. Но самое главное — она формирует интерес к спорту и здоровому образу жизни с самого раннего возраста. Уверен, что для многих участников эта спартакиада станет первым ярким спортивным событием и запомнится надолго. Отдельные слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу за поддержку проекта, благодаря которой он успешно развивается во Владивостоке и расширяется по всему Приморскому краю».

Программа «Маугли» работает в дальневосточной столице с 2019 года, отмечает пресс-служба мэрии. Ее главная цель — укрепление здоровья дошкольников через игровые и развивающие упражнения.

В этом учебном году участниками программы стали более 1,5 тысячи воспитанников из 20 детских садов Владивостока. В 2026 году к проекту присоединились еще два города Приморского края — Артем и Находка. Сегодня по программе «Маугли» занимаются уже около 1 900 детей по всему региону.