Более 150 дошкольников Владивостока объединила городская спартакиада программы «Маугли»

С открытием спартакиады участников, их родителей и педагогов поздравил глава Владивостока Константин Шестаков: «Здорово видеть сегодня столько активных, энергичных и увлеченных спортом ребят. Программа “Маугли” уже несколько лет помогает детям развивать силу, ловкость, выносливость и уверенность в себе. Но самое главное — она формирует интерес к спорту и здоровому образу жизни с самого раннего возраста. Уверен, что для многих участников эта спартакиада станет первым ярким спортивным событием и запомнится надолго. Отдельные слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу за поддержку проекта, благодаря которой он успешно развивается во Владивостоке и расширяется по всему Приморскому краю».