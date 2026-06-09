Возрождённый футбольный «Луч» проиграл матч с «Динамо-Владивосток М»

Молодёжная команда «Динамо-Владивосток М» обыграла возрождённый футбольный клуб «Луч» со счётом 2:1 в матче Чемпионата Приморского края по футболу, который прошел вечером 8 июня на стадионе «Динамо» в центре Владивостока.
Как пишет издание «Новости Владивостока на VL.ru», на второй минуте матча Рустам Гулиев из команды «Луч» забил первый гол, открыв счёт в пользу возрождённого клуба с 70-летней историей. Однако во втором тайме игроки хозяев поля быстро вернули преимущество: Роман Козлов сравнял счёт через минуту после начала второй половины игры, а к 76-й минуте Эдуард Боярышников с передачи Копылова забил третий гол, установив окончательный результат 2:1 в пользу «Динамо-Владивосток М».
Возрождать «Луч» начали в 2025 году. Этому предшествовало прекращение бюджетного финансирования в 2020 году и признания клуба банкротом в 2021-ом. Спонсора не нашли, и команду собрали силами неравнодушных любителей футбола на пожертвования. Игроки из краевой спортивной школы олимпийского резерва, которым небезразлична история клуба, помогли сформировать молодую команду.
На вчерашний матч пришли несколько десятков зрителей — преимущественно молодёжь. Фанаты «Луча» заняли почти весь 8-й сектор трибуны, частично 6-й и 7-й, активно поддерживая спортсменов кричалками, свистом, флагами и баннерами в жёлто-синих цветах. Болельщиков «Динамо-Владивосток М» было меньше, они сидели на центральных секторах и вели себя спокойнее.