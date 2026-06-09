Возрождённый футбольный «Луч» проиграл матч с «Динамо-Владивосток М»

Как пишет издание «Новости Владивостока на VL.ru», на второй минуте матча Рустам Гулиев из команды «Луч» забил первый гол, открыв счёт в пользу возрождённого клуба с 70-летней историей. Однако во втором тайме игроки хозяев поля быстро вернули преимущество: Роман Козлов сравнял счёт через минуту после начала второй половины игры, а к 76-й минуте Эдуард Боярышников с передачи Копылова забил третий гол, установив окончательный результат 2:1 в пользу «Динамо-Владивосток М».