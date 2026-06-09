В Минпросвещения прокомментировали возможные изменения сроков обучения в школах: что говорят о донастройке системы

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился планами по перестройке системы высшего образования в стране. Он сообщил, что обучение в рамках новой программы будет занимать 4−6 лет. Традиционное разделение на бакалавриат и магистратуру заменит более гибкая трехуровневая модель, пояснил Дмитрий Чернышенко.