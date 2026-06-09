Хабаровский суд не обязал студента вернуть переплату пенсии по потере кормильца

Индустриальный районный суд отказал региональному отделению Социального фонда России во взыскании почти 100 тысяч рублей с жителя Хабаровска, получавшего пенсию по потере кормильца. Переплата возникла после отчисления студента из Дальневосточного государственного университета путей сообщения, информация о котором не поступила в фонд своевременно, сообщает пресс-служба суда Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Молодой человек обучался очно и получал социальную пенсию до октября 2024 года. После отчисления выплаты продолжились, а Соцфонд потребовал вернуть более 99 тысяч рублей. Суд отклонил иск, поскольку не было представлено доказательств умышленного сокрытия информации или недобросовестных действий со стороны студента.
Также суд отметил, что пенсия является средством к существованию, а фонд не осуществлял своевременный контроль за основаниями для продолжения выплат. Решение вступило в законную силу.
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