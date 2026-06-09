Хабаровский суд не обязал студента вернуть переплату пенсии по потере кормильца

Молодой человек обучался очно и получал социальную пенсию до октября 2024 года. После отчисления выплаты продолжились, а Соцфонд потребовал вернуть более 99 тысяч рублей. Суд отклонил иск, поскольку не было представлено доказательств умышленного сокрытия информации или недобросовестных действий со стороны студента.