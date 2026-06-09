СК показал новые кадры с места поисков семьи Усольцевых (видео)

Красноярский Следственный комитет показал, как идут возобновленные поиски семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье.
На предоставленных кадрах видно, что специалисты выезжают в тайгу на специализированной технике повышенной проходимости и осматривают местность, в том числе с помощью дронов.
Напомним, ранее было установлено, что 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с чем 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего сразу начались масштабные поиски, которые длились до наступления неблагоприятных погодных условий. Сейчас их возобновили.
В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении семьи следователи и криминалисты определили участки поиска по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. В проводимых дополнительных мероприятиях задействованы только опытные специалисты: спасатели, волонтеры, специалисты отделения «Российского Красного креста». Всего — около 80 человек, на месте поисков установлены блокпосты.
В соцсетях и СМИ неоднократно высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и эксперты-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.
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