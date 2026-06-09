Генпрокуратура: красноярская фирма украла у детсадов 1,8 млн рублей

Директор красноярской фирмы «Оптима» обвиняется в хищении 1,8 миллиона рублей бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Надзорное ведомство Красноярска направила в суд уголовное дело, в котором женщина фигурирует как мошенница.
По версии следствия, с 2015 по 2018 год руководитель компании заключала договоры на проведение лабораторных исследований в детских садах. При этом необходимой базы и аккредитации у нее не было.
Затем, предоставив муниципалитету поддельные протоколы и акты, она получила полную оплату за несуществующие услуги, присвоив чужие деньги. В итоге ущерб городскому бюджету составил 1,8 миллиона рублей.
Дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Красноярска.