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Генпрокуратура: красноярская фирма украла у детсадов 1,8 млн рублей

Крупную сумму она получила за неоказанные услуги.

Источник: Комсомольская правда

Директор красноярской фирмы «Оптима» обвиняется в хищении 1,8 миллиона рублей бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Надзорное ведомство Красноярска направила в суд уголовное дело, в котором женщина фигурирует как мошенница.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год руководитель компании заключала договоры на проведение лабораторных исследований в детских садах. При этом необходимой базы и аккредитации у нее не было.

Затем, предоставив муниципалитету поддельные протоколы и акты, она получила полную оплату за несуществующие услуги, присвоив чужие деньги. В итоге ущерб городскому бюджету составил 1,8 миллиона рублей.

Дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Красноярска.