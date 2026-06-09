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В Баяндаевском районе высадили тысячу саженцев сосны в рамках акции «Добрые дела»

Активисты «Единой России» и неравнодушные жители высадили тысячу саженцев сосны в Баяндаевском районе в рамках акции «Добрые дела». Как сообщила исполнительный секретарь Баяндаевского районного местного отделения партии Галина Павлова, деревья появились в Хоготе, Покровке, Васильевске, Тургеневке, Кырме, Курумчинском и других сёлах района.

Источник: ТК Город

— Такой масштабной акции по озеленению мы ещё не проводили. Но нам понравилось: люди вышли все вместе, чтобы сделать доброе дело. Саженцы высадили возле мемориалов нашим воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе проведения специальной военной операции, возле детских садов, на детских площадках и других общественных территориях. Надеемся, что этой акцией мы положили начало доброй традиции, — прокомментировала Галина Павлова.

Акция «Добрые дела» — это ответ на запрос жителей. Партия ведёт сбор предложений в новую Народную программу, и в рамках этой работы поступает много наказов от жителей, касающихся точечных проблем, малых дел. Такие проекты будут реализованы уже сейчас, не дожидаясь принятия большого программного документа «Единой России».

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