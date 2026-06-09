Актриса Катерина Шпица защитила диплом и показала фото с новорожденным сыном

Актриса Катерина Шпица поехала на защиту диплома в Пермский институт культуры. С собой она взяла новорожденного сына Богдана, который появился на свет в мае этого года, и мужа — бизнесмена Руслана Панова. Она опубликовала в соцсети фото из поездки.
40-летняя артистка с показала подписчикам диплом с отличием, который спрятала в детской коляске. Теперь Шпица является выпускницей актерского отделения.
— Сынок, ты принес нам столько счастья! Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома, сопел рядом, пока мама готовилась, дописывала свою ВКР, очень терпеливо дал отыграть дипломный спектакль, как будто зная, что дальше мама долгое время хочет быть только мамой, — подписала кадры знаменитость.
Актриса Анна Михайловская недавно родила второго ребенка. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с прогулки с новорожденным и показала свой повседневный образ.
3 июня Михайловская сообщила, что стала матерью во второй раз. О радостном событии она рассказала в своем блоге, опубликовав пост после выписки из роддома. Артистка сопроводила публикацию фото с ребенком, пол которого не уточнила.