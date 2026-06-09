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В Красноярске снесли незаконный шлагбаум, установленный бывшим депутатом

Он препятствовал проезду на дачи.

В Красноярске приставы добились демонтажа самовольно установленного шлагбаума в СНТ «Черемушки-1». Об этом сообщили в региональной службе судебных приставов.

Конфликт, продолжавшийся более двух лет, завершился 8 июня. Конструкцию, которую депутат ставил повторно после решения суда, убрали рабочие в присутствии судебного пристава и спецназа.

Должнику ограничивали выезд за границу, назначили исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Он пытался перепродать шлагбаум, чтобы избежать сноса.

Производство закрыто в связи с фактическим исполнением решения суда.

Подробнее узнать об обстоятельствах конфликта с депутатом и шлагбаумом можно в нашем материале.