В Красноярске снесли незаконный шлагбаум, установленный бывшим депутатом

В Красноярске приставы добились демонтажа самовольно установленного шлагбаума в СНТ «Черемушки-1». Об этом сообщили в региональной службе судебных приставов.
Конфликт, продолжавшийся более двух лет, завершился 8 июня. Конструкцию, которую депутат ставил повторно после решения суда, убрали рабочие в присутствии судебного пристава и спецназа.
Должнику ограничивали выезд за границу, назначили исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Он пытался перепродать шлагбаум, чтобы избежать сноса.
Производство закрыто в связи с фактическим исполнением решения суда.
Подробнее узнать об обстоятельствах конфликта с депутатом и шлагбаумом можно в нашем материале.