Шейкин: ИИ никогда не заменит депутатов или сенаторов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект не сможет заменить сенаторов или депутатов, поскольку в работе парламентариев важно уметь общаться с гражданами и решать их проблемы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, отвечая на вопрос о том, какие профессии не уйдут в прошлое в связи с развитием ИИ.
«Например, сенатора искусственный интеллект никогда не заменит, потому что все те обязанности, которые возлагают на нас граждане, выполняться искусственным интеллектом просто-напросто не смогут», — считает Шейкин.
ИИ также не сможет стать депутатом, отметил Шейкин, отвечая на соответствующий вопрос. «Депутатами всегда будут люди, всегда люди будут с чувством эмпатии, профессиональные, которые умеют общаться с людьми, которые умеют решать те проблемы, которые перед ними ставят и жители, и государство», — сказал он.