Шейкин: ИИ никогда не заменит депутатов или сенаторов

ИИ также не сможет стать депутатом, отметил Шейкин, отвечая на соответствующий вопрос. «Депутатами всегда будут люди, всегда люди будут с чувством эмпатии, профессиональные, которые умеют общаться с людьми, которые умеют решать те проблемы, которые перед ними ставят и жители, и государство», — сказал он.