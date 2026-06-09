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Шейкин: ИИ никогда не заменит депутатов или сенаторов

В работе парламентариев важно уметь общаться с гражданами и решать их проблемы, пояснил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект не сможет заменить сенаторов или депутатов, поскольку в работе парламентариев важно уметь общаться с гражданами и решать их проблемы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, отвечая на вопрос о том, какие профессии не уйдут в прошлое в связи с развитием ИИ.

«Например, сенатора искусственный интеллект никогда не заменит, потому что все те обязанности, которые возлагают на нас граждане, выполняться искусственным интеллектом просто-напросто не смогут», — считает Шейкин.

ИИ также не сможет стать депутатом, отметил Шейкин, отвечая на соответствующий вопрос. «Депутатами всегда будут люди, всегда люди будут с чувством эмпатии, профессиональные, которые умеют общаться с людьми, которые умеют решать те проблемы, которые перед ними ставят и жители, и государство», — сказал он.