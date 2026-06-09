Почти 17 тысяч вакансий открыто в Красноярском крае

К началу лета рынок труда Красноярского края продемонстрировал значительный рост: открыто или обновлено почти 17 тысяч вакансий, отмечают специалисты рекрутинговой платформы.
По их данным, на конец мая в регионе было доступно более 16,9 тысячи рабочих мест. Это 19% от общего объема предложений в Сибири.
Наибольший спрос приходится на рабочий персонал (32%), строительство и недвижимость (24%), а также производство и сервисное обслуживание (22%). В пятерку лидеров также вошли транспорт, логистика и перевозки (17%), продажи и обслуживание клиентов (15%).
В целом, как и по всей Сибири, в Красноярском крае второй месяц подряд отмечается увеличение числа вакансий: в мае спрос работодателей вырос на 6% по сравнению с апрелем.