Троих хабаровчан осудили за похищение и избиение партнера по бизнесу

В январе 2024 года отец и его несовершеннолетний сын договорились с потерпевшим о совместном бизнесе и передали ему почти 4 млн рублей займа. Вскоре они попросили вернуть деньги назад и получили отказ. Фигуранты пригласили мужчину к себе домой, избили, в том числе металлической ложкой для обуви и связали скотчем. Позвали знакомого с машиной, и надев на потерпевшего балаклаву, а на свои лица — маски, вывезли мужчину в карьер в селе Некрасовка. Там продолжили избиение хоккейной клюшкой и удерживали до утра, после чего отпустили. Железнодорожный районный суд назначил отцу 3,5 года колонии строгого режима, водителю — 3 года колонии строгого режима, а несовершеннолетнему сыну — 3 года условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме этого, осужденные солидарно выплатят потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.