Эксперт Кирющенков: энергетики повышают риск выкидыша на ранних сроках

Помимо кофеина и таурина в энергетиках встречается гуарана. Само по себе оно представляет концентрат кофеина, однако производители позиционируют его как натуральный экстракт, чем создают у потребителя иллюзию безвредности. Так, доза метилксантинов (соединения, стимулирующие ЦНС) может стать критической. «Для женщин на этапе планирования и в первом триместре это русская рулетка, поскольку печень плода еще не синтезирует цитохром CYP1A2 — фермент, расщепляющий кофеин. А хорион и плацента для него не барьер. Концентрация вещества в крови эмбриона достигает материнской, а период его полувыведения растягивается на часы вместо минут. Итогом злоупотребления может стать задержка роста плода», — предостерег Кирющенков.