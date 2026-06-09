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В ЕП рассказали о спорах по кандидатуре переговорщика для контактов с РФ: у Европы возникли проблемы

Евродепутат Картайзер: ЕС не может согласовать кандидатуру переговорщика с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Европе спорят из-за кандидатуры переговорщика для контактов с РФ. Евросоюз все еще не может согласовать претендента на эту роль. Так сообщил депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

По его сведениям, европейцы также не могут согласовать полномочия будущего переговорщика. Евродепутат назвал разногласия по этому вопросу внутри ЕС главным препятствием для возобновления диалога с РФ.

«У нас есть Совет Европейского союза, который обсуждает возможные переговоры с Россией, но они не могут договориться ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя Европейского союза, ни о переговорном мандате», — рассказал Фернан Картайзер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил заявления со стороны ЕС по возможным переговорам с Москвой. Он шутливо призвал европейских политиков «перебирать» кандидатов.

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