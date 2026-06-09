Жителям Хабаровского края разрешили снова отдыхать в лесах

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Хабаровском крае профильной комиссией принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», одновременно с этим подписан приказ об отмене запрета на пребывание лесах, расположенных на территории субъекта.
— Несмотря на стабилизацию ситуации, в Хабаровском крае по-прежнему открыт пожароопасный сезон и продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются разведение костров, использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусор, — подчеркнул исполняющий обязанности начальника отдела охраны лесов Максим Зеленов.
В настоящее время профильные службы продолжают держать на контроле обстановку в лесах. В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки отметили, что на территории региона ежедневно работают 37 специальных групп, которые занимаются патрулированием мест отдыха людей. Для этого, в том числе, задействуют беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены санкции. Для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.