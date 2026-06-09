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Названа дата прощания с почетным гражданином Красноярского края Всеволодом Севастьяновым

В Красноярске 10 июня состоится прощание с политиком и ученым Всеволодом Севастьяновым.

В Красноярске 10 июня состоится прощание с политиком и ученым Всеволодом Севастьяновым, сообщили в правительстве края.

Церемония пройдет в зале торжеств БКЗ с 12:00 до 13:30, затем начнется траурный митинг.

Напомним, почетный гражданин Красноярского края и экс-депутат ЗС Всеволод Севастьянов скончался 7 июня в возрасте 88 лет. Десятки лет своей жизни он посвятил законотворческой деятельности и непосредственно участвовал в управлении регионом. Кроме того, под его руководством в 1970—1980-х годах был спасен от закрытия и преобразован в ведущий вуз космической отрасли — нынешний Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Решетнёва.