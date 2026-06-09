С 10 июня в мкрн. Водников временно изменится схема движения автобусов

Как отмечает пресс-служба мэрии, будут исключены остановки «Столовая», «Водокачка», «Магазин “Наш двор” и “Молодежный центр”. Вместо них на маршрутах появятся временные остановки “Детская поликлиника”, “Поселок Монтажников”, “Вариант 999”, “Аптека”, “Поселок Водников” и будут оборудованы остановки в районе Алеши Тимошенкова 131 г и около домов № 175 и № 183 по улице Алеши Тимошенкова.