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С 10 июня в мкрн. Водников временно изменится схема движения автобусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 22:00 10 июня из пути следования маршрутов № 6, № 8, № 10 и № 55 будет временно исключен участок по ул. Затонская, где начинается ремонт теплосети.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 22:00 10 июня из пути следования маршрутов № 6, № 8, № 10 и № 55 будет временно исключен участок по ул. Затонская, где начинается ремонт теплосети.

Для безопасности подрядчиком закрыто движение транспорта на ремонтируемом участке, а также прилегающих к нему улицах.

Как отмечает пресс-служба мэрии, будут исключены остановки «Столовая», «Водокачка», «Магазин “Наш двор” и “Молодежный центр”. Вместо них на маршрутах появятся временные остановки “Детская поликлиника”, “Поселок Монтажников”, “Вариант 999”, “Аптека”, “Поселок Водников” и будут оборудованы остановки в районе Алеши Тимошенкова 131 г и около домов № 175 и № 183 по улице Алеши Тимошенкова.

Автобусы будут следовать через улицу Кутузова (маршруты № 6 и № 55) и улицу Грунтовая (маршрут № 10), улицу Монтажников и верхнюю часть ул. Алеши Тимошенкова, а далее — по обычным схемам.

Маршрут автобуса № 8 будет укорочен до конечной остановки «ДК Кировский».

Подрядчик планирует завершить работы вечером 15 июля.