Вирусолог Альтштейн объяснил рост заболеваемостью корью отказом от вакцинации

«Против кори и краснухи есть очень эффективные вакцины. Если они применяются, они снимают заболеваемость практически на 95%. Если заболевание нарастает, это показатель того, что есть нарушения в прививках. Это значит, что люди недостаточно прививают детей, и это ведет к росту заболеваний. Еще нужно обратить внимание на такую вирусную инфекцию, как ветрянка. Тоже очень значительная заболеваемость. И тоже есть вакцина, которая может все это снизить», — сказал он.