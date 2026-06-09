Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, когда при разводе можно разделить предметы из игровых аккаунтов

Юрист Черемных: при разводе можно поделить предметы из игрового аккаунта.

Источник: Комсомольская правда

Россияне при разводе могут делить не только имущество, но и виртуальные активы из игровых аккаунтов. Об этом напомнила юрист Ольга Черемных.

Речь идёт о персонажах, их обликах (скинах), игровом инвентаре и других активах. При разделе имущества одному из супругов может быть назначена денежная компенсация, если активы остаются в собственности другого супруга.

«Можно провести оценку стоимости аккаунта, например, с выплатой доли второму супругу, если в брачном договоре или соглашении о разделе имущества стороны не изменили режим совместной собственности и аккаунт формировался за счет общих средств», — сказала Черемных ТАСС, отметив что определить, какие именно активы находились на аккаунте к моменту развода, бывает сложно.

Тем временем российские власти разрабатывают предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации.

Тем временем жительница Калининградской области узнала, что не была замужем 25 лет из-за ошибки ЗАГСа. Подробности курьёзной истории читайте здесь на KP.RU.