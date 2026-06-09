Россиянам рассказали, когда при разводе можно разделить предметы из игровых аккаунтов

«Можно провести оценку стоимости аккаунта, например, с выплатой доли второму супругу, если в брачном договоре или соглашении о разделе имущества стороны не изменили режим совместной собственности и аккаунт формировался за счет общих средств», — сказала Черемных ТАСС, отметив что определить, какие именно активы находились на аккаунте к моменту развода, бывает сложно.