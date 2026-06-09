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Чернышенко: девятиклассники могут поступить в колледжи по упрощенной процедуре

Выпускникам достаточно сдать два базовых экзамена по русскому языку и математике, сообщил вице-премьер.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Девятиклассники, которые планируют продолжить обучение в системе среднего профессионального образования (СПО), могут поступить по упрощенной процедуре — сдать всего два обязательных экзамена. Об этом сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Для девятиклассников сейчас вообще делается такой облегченный момент для поступления: они сдают всего два базовых экзамена — русский и математику — и могут поступать в систему СПО», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что практически с первого года обучения ребята получают возможность производственной практики, как правило, оплачиваемой и выходят на рынок труда за достаточно короткий срок.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.

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