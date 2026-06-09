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В Хабаровском крае старший прапорщик спас военную технику от удара дрона

Военнослужащий получил медаль Суворова за действия в опасной ситуации.

В Хабаровском крае военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа старший прапорщик Александр Сиянов награждён медалью Суворова и медалью «За боевые отличия», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Старший прапорщик служит старшим техником подразделения и отвечает за исправность военной техники. Во время выполнения задач он занимался обслуживанием и ремонтом машин, своевременно выявляя и устраняя неисправности. Благодаря его работе техника поддерживалась в полной готовности к выполнению поставленных задач.

Один из эпизодов произошёл во время подготовки колонны к выдвижению. В районе стоянки техники был обнаружен вражеский FPV-дрон, представлявший непосредственную угрозу для личного состава и машин.

Несмотря на опасность атаки, Александр Сиянов сохранил самообладание и продолжил действовать. Он оперативно организовал запуск двигателя одной из машин и лично координировал её перемещение в укрытие за лесополосой. После устранения угрозы военнослужащий вновь проверил остальные единицы техники и устранил выявленные замечания.

В военном ведомстве отметили, что высокий профессионализм, выдержка и грамотные действия старшего прапорщика позволили сохранить технику и обеспечить подразделению необходимую подвижность в сложной обстановке.