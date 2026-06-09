В Хабаровском крае старший прапорщик спас военную технику от удара дрона

Несмотря на опасность атаки, Александр Сиянов сохранил самообладание и продолжил действовать. Он оперативно организовал запуск двигателя одной из машин и лично координировал её перемещение в укрытие за лесополосой. После устранения угрозы военнослужащий вновь проверил остальные единицы техники и устранил выявленные замечания.