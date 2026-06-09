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10 июня Красноярск простится с Всеволодом Севастьяновым

Прощание состоится в зале торжеств краевой филармонии.

Источник: Комсомольская правда

Похороны Почетного гражданина Красноярского края Всеволода Севастьянова, чья жизнь оборвалась на 89-м году, пройдут 10 июня.

Всеволод Николаевич оставил большой след в истории региона, был одним из самых авторитетных политиков, основателем краевого парламента.

Руководил Сибирским государственным университетом науки и технологий, работал на высоких постах в законодательной власти. В том числе в качестве председателя краевого Совета народных депутатов и депутата Законодательного Собрания.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков охарактеризовал его как сильного, мудрого и неравнодушного человека, всегда нацеленного на развитие нашего региона.

Прощание с Всеволодом Николаевичем состоится 10 июня в зале торжеств краевой филармонии с 12 часов.