10 июня Красноярск простится с Всеволодом Севастьяновым

Похороны Почетного гражданина Красноярского края Всеволода Севастьянова, чья жизнь оборвалась на 89-м году, пройдут 10 июня.
Всеволод Николаевич оставил большой след в истории региона, был одним из самых авторитетных политиков, основателем краевого парламента.
Руководил Сибирским государственным университетом науки и технологий, работал на высоких постах в законодательной власти. В том числе в качестве председателя краевого Совета народных депутатов и депутата Законодательного Собрания.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков охарактеризовал его как сильного, мудрого и неравнодушного человека, всегда нацеленного на развитие нашего региона.
Прощание с Всеволодом Николаевичем состоится 10 июня в зале торжеств краевой филармонии с 12 часов.