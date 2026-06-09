Детская больница № 9 Хабаровска тиражирует бережливые технологии

«Самое главное — это наши бегунки, которые мы сделали. Раньше пациенты не знали, куда идти. Сейчас мама видит: какого числа, в какой кабинет. Она берет и идет. Те, кто приходит не первый раз, говорят: “Как хорошо, что вы это сделали”. Мы разделили потоки. Пациент не отпрашивается лишний раз: кому-то удобно с утра, кто-то приходит после школы. Благодаря четкой маршрутизации время нахождения в учреждении сократилось с 2,5−3 часов до 1−1,5 часов», — рассказала заведующая дневным стационаром при поликлинике, врач-педиатр ДГКБ № 9 Анна Прокопчук.