Детская больница № 9 Хабаровска тиражирует бережливые технологии

Детская городская клиническая больница № 9 г. Хабаровска масштабирует применение бережливых технологий. После успешного пилотного проекта по оптимизации приёма детей с вегетососудистой дистонией за прошедший год учреждение реализовало ещё два проекта. Инициатива поддерживается региональным центром компетенций (РЦК) в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края.
«В прошлом году при поддержке РЦК учреждению удалось сократить время оформления в приемном отделении с 25 до 15 минут, повысить явку пациентов по записи на 15%, а также снизить излишние перемещения медперсонала в 2 раза. Все это стало возможным в том числе благодаря внедрению такого инструмента как “Бегунок пациента”, — говорится в сообщении.
Сегодня этот инструмент применяется для всех пациентов дневного стационара. Это позволило сделать процесс лечения организованным: мамы и дети четко видят маршрут, а сотрудникам больше не приходится тратить время на поиски пациентов. Кардинально изменилась и логистика. Внедрена работа в две смены с разделением потоков (к 9:00 и к 13:00), что снизило нагрузку на медперсонал и сократило время ожидания. Запись в дневной стационар осуществляется только через Медицинскую информационную систему «БАРС», а на физиотерапию — строго по записи, благодаря чему не стало очередей.
Инновационные методы лечения внедряют в Хабаровском крае.
«Самое главное — это наши бегунки, которые мы сделали. Раньше пациенты не знали, куда идти. Сейчас мама видит: какого числа, в какой кабинет. Она берет и идет. Те, кто приходит не первый раз, говорят: “Как хорошо, что вы это сделали”. Мы разделили потоки. Пациент не отпрашивается лишний раз: кому-то удобно с утра, кто-то приходит после школы. Благодаря четкой маршрутизации время нахождения в учреждении сократилось с 2,5−3 часов до 1−1,5 часов», — рассказала заведующая дневным стационаром при поликлинике, врач-педиатр ДГКБ № 9 Анна Прокопчук.
Организованный в учреждении проектный офис, подготовленные внутренние тренеры, обучающие сотрудников бережливым технологиям, помогли детской больнице реализовать новые проекты по оптимизации.
Бережливые технологии внедрены в процессы плановой госпитализации в круглосуточный стационар и контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Итогом работы стало сокращение времени пребывания пациента в приемном покое с 45 до 20 минут, а также времени освоения новых стандартов персоналом с 45 дней (при традиционных докладах) до 20 дней (тестовые форматы).
«Мы видим не только достижение плановых показателей, но и главное — формирование культуры непрерывных улучшений в коллективе. Это значит, что каждый шаг направлен на то, чтобы маленьким пациентам и их родителям было комфортнее: сокращается время ожидания, упрощаются процедуры, повышается качество обслуживания», — отметила успехи учреждения заместитель директора АНО «Региональный центр компетенций» Светлана Житихина.
Напомним, в рамках федерального проекта «Производительность труда» при поддержке Регионального центра компетенций бережливые технологии уже внедряют 9 медицинских учреждений Хабаровского края. В текущем году к проекту присоединятся ещё 5 учреждений сферы здравоохранения.
Проект по повышению производительности труда в социальных учреждениях Хабаровского края был запущен в 2024 году по поручению губернатора края Дмитрия Демешина. Его главная цель — повысить уровень удовлетворённости получателей социальных услуг за счёт оптимизации рабочих процессов, внедрения современных технологий и бережливых методик.