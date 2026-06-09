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Россиянам рассказали, какие продукты взять на пикник в жару

Стоит брать еду, которая может длительно храниться без холодильника, например консервы, паштеты, свежие овощи, фрукты, орехи и сухофрукты, сообщила врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова.

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Употребление в жару скоропортящихся копченостей, мяса и молочной продукции может привести к пищевому отравлению. Вместо них на пикник или на пляж с собой можно взять консервы, паштеты, а также фрукты, овощи и орехи, сообщила ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

«Свежие овощи и фрукты, орехи и сухофрукты, хлебцы, паштеты и другие консервы (например, тунец в собственном соку) вполне могут храниться без холодильника длительно, поэтому их легко взять с собой на пляж или пикник», — сказала Подчиненова.

При этом она отметила, что на пикник не стоит брать скоропортящиеся продукты (мясо, копчености, молочная продукция), которые без холодильника хранятся буквально пару часов, их употребление в жару может привести к пищевому отравлению. «Продлить срок хранения еще на пару часов способна термосумка», — добавила она.

Эксперт обратила внимание, что летом при составлении каждодневного рациона, чтобы не перегружать пищеварение, лучше отдавать предпочтение мясу птицы (курица, индейка) или рыбе, а также молочным продуктам (творог и творожные сыры, греческий йогурт, кефир). «Не забывайте и про растительные белки — из бобовых (чечевица, нут отлично подходят для салатов), злаков, а также тофу (соевый сыр)», — подчеркнула она.