Россиянам рассказали, какие продукты взять на пикник в жару

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Употребление в жару скоропортящихся копченостей, мяса и молочной продукции может привести к пищевому отравлению. Вместо них на пикник или на пляж с собой можно взять консервы, паштеты, а также фрукты, овощи и орехи, сообщила ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.