Россиянам рассказали, какие продукты взять на пикник в жару

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Употребление в жару скоропортящихся копченостей, мяса и молочной продукции может привести к пищевому отравлению. Вместо них на пикник или на пляж с собой можно взять консервы, паштеты, а также фрукты, овощи и орехи, сообщила ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
«Свежие овощи и фрукты, орехи и сухофрукты, хлебцы, паштеты и другие консервы (например, тунец в собственном соку) вполне могут храниться без холодильника длительно, поэтому их легко взять с собой на пляж или пикник», — сказала Подчиненова.
При этом она отметила, что на пикник не стоит брать скоропортящиеся продукты (мясо, копчености, молочная продукция), которые без холодильника хранятся буквально пару часов, их употребление в жару может привести к пищевому отравлению. «Продлить срок хранения еще на пару часов способна термосумка», — добавила она.
Эксперт обратила внимание, что летом при составлении каждодневного рациона, чтобы не перегружать пищеварение, лучше отдавать предпочтение мясу птицы (курица, индейка) или рыбе, а также молочным продуктам (творог и творожные сыры, греческий йогурт, кефир). «Не забывайте и про растительные белки — из бобовых (чечевица, нут отлично подходят для салатов), злаков, а также тофу (соевый сыр)», — подчеркнула она.